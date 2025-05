Sparatoria a Monreale Salvatore Calvaruso confessa | Sono stato io sono addolorato

Sparatoria a Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: “Sono stato io, sono addolorato” - Monreale sconvolta, il 19enne Salvatore Calvaruso confessa la sparatoria davanti al GIP. Il giovane si dice addolorato e racconta la sua versione dei fatti (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Strage a Monreale, gli spari e la confessione di Salvatore Calvaruso: «Ho fatto un macello». Caccia a quattro; Strage Monreale, Salvatore Calvaruso in lacrime: «Ho sparato per difendermi». Il motorino prestato, i 20 colpi; Omicidi di Monreale, Calvaruso conferma al gip di aver sparato: in un audio Whatsapp la ricostruzione della rissa; Strage di Monreale, 4 i complici di Salvatore Calvaruso: «Ho sparato per difendermi». Ma i video lo smentiscono. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Strage Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: centinaia di persone in Duomo per l'ultimo saluto - A Monreale è il giorno del dolore. La comunità si stringe alle famiglie per dare l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nel ... 🔗ilmattino.it

Sparatoria Monreale, oggi i funerali delle tre vittime: proseguono le indagini - Oggi a Monreale si celebrano i funerali dei tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile. Proseguono le indagini sui complici di Salvatore Calvaruso, 19enne ... 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Monreale, ricercato un giovane alto e con la barba - Uno dei complici di Salvatore Calvaruso, il giovane di 19 anni accusato di strage per il triplice omicidio a Monreale, sarebbe un giovane che viaggiava a bordo ... 🔗gazzettadelsud.it