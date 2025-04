Sparatoria a Monreale indagato confessa davanti al gip | piange e chiede perdono per la strage

davanti al gip di Palermo, Salvatore Calvaruso avrebbe ammesso, come si apprende, di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale (Palermo), e poi avrebbe chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Nella Sparatoria sono stati uccisi tre ventenni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sparatoria Monreale, 19enne indagato confessa davanti al gip - Salvatore Calvaruso ha reso oggi dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo: avrebbe ammesso di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale. Il 19enne accusato di aver ucciso tre ventenni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, che quindi non ha potuto fare domande all'indagato. Il gip non ha ancora deciso sulla convalida. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: “Sono stato io, sono addolorato” - Monreale sconvolta, il 19enne Salvatore Calvaruso confessa la sparatoria davanti al GIP. Il giovane si dice addolorato e racconta la sua versione dei fatti (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde. Caccia ai complici - Ha confessato di aver sparato Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano fermato nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo per i reati di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il ragazzo era sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno, durante una rissa scoppiata a Monreale tra il 26 e il 27 aprile. 🔗tg24.sky.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

