Sparatoria a Monreale indagato confessa davanti al gip | piange e chiede perdono per la strage

davanti al gip di Palermo, Salvatore Calvaruso avrebbe ammesso, come si apprende, di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale (Palermo), e poi avrebbe chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Nella Sparatoria sono stati uccisi .

Sparatoria Monreale, 19enne indagato confessa davanti al gip - Salvatore Calvaruso ha reso oggi dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo: avrebbe ammesso di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale. Il 19enne accusato di aver ucciso tre ventenni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, che quindi non ha potuto fare domande all'indagato. Il gip non ha ancora deciso sulla convalida. 🔗tg24.sky.it

