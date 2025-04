Sparatoria a Monreale Grasso | Sia la scuola maestra di vita e non la strada

Sparatoria di Monreale, Pietro Grasso ha ribadito l'importanza di un impegno comune per affrontare i problemi sociali che alimentano la violenza.Secondo l’ex presidente del Senato, non basta agire con norme più severe: è necessario intervenire sulle radici del disagio che spinge molti giovani a scegliere la strada come "maestra di vita", invece della scuola, dell’impegno e della società civile.L'articolo Sparatoria a Monreale, Grasso: “Sia la scuola maestra di vita e non la strada” . 🔗 Parlando della tragicadi, Pietroha ribadito l'importanza di un impegno comune per affrontare i problemi sociali che alimentano la violenza.Secondo l’ex presidente del Senato, non basta agire con norme più severe: è necessario intervenire sulle radici del disagio che spinge molti giovani a scegliere lacome "di", invece della, dell’impegno e della società civile.L'articolo: “Sia ladie non la” . 🔗 Orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Sparatoria Monreale, Samuele Segreto di “Amici”: “Sia fatta giustizia” - L’ex allievo di “Amici” Samuele Segreto, nato a Palermo e residente a Monreale, è sconvolto dalla sparatoria avvenuta nella notte […] Continua a leggere Sparatoria Monreale, Samuele Segreto di “Amici”: “Sia fatta giustizia” su Perizona.it 🔗perizona.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Sparatoria Monreale, il dolore della mamma di Andrea che piange anche il nipote: «Ci hanno tolto tutto»; Bryan Johnson, l'ultima trovata del guru che non vuole invecchiare gli si ritorce contro: «Peggiorava di minut; A Catania un’altra zona pedonale: stop alle auto in piazza Mazzini; Carnevale di Acireale, il rogo di Re Burlone conclude il martedì grasso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sparatoria a Monreale, è caccia ai complici dell'indagato - Ha confessato poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla uccidendo due ventenni e ferendo gravemente altre tre persone, una delle quali è poi morta in ospedale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti. Fermato un 19enne - Tre morti e due feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo a Monreale ( FOTO ), paese a dieci chilometri da Palermo, in seguito a una rissa nata ... 🔗tg24.sky.it

Feriti e vittime nella sparatoria di Monreale: testimonianza diretta dal letto d’ospedale - Tre ragazzi uccisi e due feriti gravi in una sparatoria a Monreale; un ferito racconta la confusione, mentre le indagini delle forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica e il movente. 🔗gaeta.it