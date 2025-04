Spagna Sanchez | Le cause del blackout ancora in fase di studio

cause del blackout che ha colpito la Spagna "sono ancora in fase di studio. È meglio non fare speculazioni". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, a poche ore dal maxi blackout che ha colpito il suo Paese. Sanchez ha esortato la popolazione a seguire tre raccomandazioni ovvero ridurre al minimo gli spostamenti, seguire solo le informazioni ufficiali ed evitare di diffondere informazioni di "dubbia provenienza". "Il nostro sistema ospedaliero funziona perfettamente e gode di un'autonomia di lunga data - ha spiegato ancora Sanchez -. Alle persone con esigenze particolari viene fornito un servizio domiciliare". Per quanto riguarda i trasporti "il traffico portuale e aereo non sono interessati" mentre "il traffico ferroviario è sospeso per motivi di sicurezza". Molti sportelli bancomat infine "sono stati colpiti", ma "i sistemi bancari e di pagamento elettronici continuano a funzionare normalmente". 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Spagna, Sanchez: "Le cause del blackout ancora in fase di studio" Ledelche ha colpito la"sonoindi. È meglio non fare speculazioni". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro, a poche ore dal maxiche ha colpito il suo Paese.ha esortato la popolazione a seguire tre raccomandazioni ovvero ridurre al minimo gli spostamenti, seguire solo le informazioni ufficiali ed evitare di diffondere informazioni di "dubbia provenienza". "Il nostro sistema ospedaliero funziona perfettamente e gode di un'autonomia di lunga data - ha spiegato-. Alle persone con esigenze particolari viene fornito un servizio domiciliare". Per quanto riguarda i trasporti "il traffico portuale e aereo non sono interessati" mentre "il traffico ferroviario è sospeso per motivi di sicurezza". Molti sportelli bancomat infine "sono stati colpiti", ma "i sistemi bancari e di pagamento elettronici continuano a funzionare normalmente". 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Colossale blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ancora ignote". Torna la corrente a Lisbona e a Madrid ma è caos voli - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» – Il video - In Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. 🔗open.online

