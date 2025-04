Spagna ripristinato servizio al 61%

ripristinato nella Spagna continentale dopo il gigantesco blackout che ha colpito la penisola iberica. Lo ha annunciato l'operatore di rete REE poco dopo la mezzanotte. In particolare, il 61,35% della fornitura di energia elettrica è già ripreso, ha detto REE, secondo cui "si continua a lavorare per tornare alla normalità nel sistema elettrico" dopo il blackout scattato poco dopo le 12.30 di ieri. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.54 Oltre il 61% dell'elettricità è statonellacontinentale dopo il gigantesco blackout che ha colpito la penisola iberica. Lo ha annunciato l'operatore di rete REE poco dopo la mezzanotte. In particolare, il 61,35% della fornitura di energia elettrica è già ripreso, ha detto REE, secondo cui "si continua a lavorare per tornare alla normalità nel sistema elettrico" dopo il blackout scattato poco dopo le 12.30 di ieri.

Ripristinato il 50% dell'approvvigionamento elettrico in Spagna dopo blackout - Almeno il 50% dell'approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato. In pratica in tutte le comunità autonome. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, questa sera dal Palazzo della Moncloa in un secondo aggiornamento dopo il blackout. Sanchez ha informato che, secondo Rete Elettrica, alle 12,33 si è registrata una caduta di 15 KW/ora in cinque secondi, in pratica l'equivalente del 60% della domanda elettrica nazionale in quel momento. 🔗quotidiano.net

