Spagna il giorno dopo il blackout Com' è la situazione

Ilgiornale.it - Spagna, il giorno dopo il blackout. Com'è la situazione Ripristinata l'elettricità al 99%. Il premier Sanchez rassicura i cittadini ma le cause restano ancora un mistero. Attacco terroristico? 🔗 Ilgiornale.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» – Il video - In Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. 🔗open.online

Ripristinato il 50% dell'approvvigionamento elettrico in Spagna dopo blackout - Almeno il 50% dell'approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato. In pratica in tutte le comunità autonome. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, questa sera dal Palazzo della Moncloa in un secondo aggiornamento dopo il blackout. Sanchez ha informato che, secondo Rete Elettrica, alle 12,33 si è registrata una caduta di 15 KW/ora in cinque secondi, in pratica l'equivalente del 60% della domanda elettrica nazionale in quel momento. 🔗quotidiano.net

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - La Spagna, il Portogallo e parte della Francia del sud sono piombate nel buio alle 12.30 quando un maxi blackout ha lasciato l'intera penisola iberica senza elettricità, mandando in tilt treni, aeropo ... 🔗ansa.it

Maxi blackout Spagna, ripristinato il 90% dell'elettricità. Il caso Madrid e gli aerei ancora fermi - Quasi il 90% dell'elettricità è stato ripristinato nella Spagna continentale dopo il gigantesco blackout che ha colpito ieri la penisola iberica. Lo ha annunciato l'operatore di rete Ree. Alle 04:00 o ... 🔗affaritaliani.it