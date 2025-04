Spagna i soccorsi durante il blackout | stazioni come accampamenti

stazioni per assistere i passeggeri e le persone rimaste bloccate dopo il blackout che per ore ha "spento" la penisola iberica.Si vede quella di Atocha, a Madrid, trasformata in un piccolo "accampamento". I soccorritori hanno distribuito coperte, acqua e cibo ai passeggeri. Inoltre, hanno evacuato le persone dai treni bloccati all'improvviso e aiutato ad alimentare i generatori negli ospedali. Secondo il gestore principale della rete, l'elettricità è stata ripristinata in oltre il 99% della Spagna continentale. 🔗 Quotidiano.net - Spagna, i soccorsi durante il blackout: stazioni come accampamenti Madrid, 29 apr. (askanews) - Nelle immagini fornite dall'Unità Militare di Emergenza spagnola, l'intervento nelleper assistere i passeggeri e le persone rimaste bloccate dopo ilche per ore ha "spento" la penisola iberica.Si vede quella di Atocha, a Madrid, trasformata in un piccolo "accampamento". I soccorritori hanno distribuito coperte, acqua e cibo ai passeggeri. Inoltre, hanno evacuato le persone dai treni bloccati all'improvviso e aiutato ad alimentare i generatori negli ospedali. Secondo il gestore principale della rete, l'elettricità è stata ripristinata in oltre il 99% dellacontinentale.

Cosa riportano altre fonti

Spagna, il blackout anche a Valencia durante il congresso del Ppe - Valencia (Spagna), 28 apr. (askanews) - Immagini da Valencia, alle prese con il vasto blackout che ha colpito la penisola iberica. Stazioni della metro chiuse, treni fermi, strade quasi deserte con i semafori spenti; a circolare solo tram e taxi che però non hanno collegamento per i pagamenti con il bancomat. In città è presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani per un incontro con imprenditori italiani in Spagna e per il congresso del Partito popolare europeo (Ppe) a cui Forza Italia è affiliata. 🔗quotidiano.net

Il momento esatto del blackout in Spagna durante l’intervista di Coco Gauff: la reazione è virale - Blackout in Spagna che ha creato non pochi problemi a Madrid durante il torneo di tennis. Coco Gauff è rimasto senza "voce" durante l'intervista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spagna, i soccorsi durante il blackout: stazioni come accampamenti; Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa. Ripristinata elettricità al 99% - Ripristinata al 99 per cento l'elettrictà; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Le scene di altri tempi in Spagna e Portogallo durante il blackout. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spagna, i soccorsi durante il blackout: stazioni come accampamenti - Madrid, 29 apr. (askanews) - Nelle immagini fornite dall'Unità Militare di Emergenza spagnola, l'intervento nelle stazioni per assistere i passeggeri e le persone rimaste bloccate dopo il blackout che ... 🔗libero.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Nessuna ipotesi esclusa". Torna la luce al 50% delle case - Spagna, torna la luce nel 50% delle case In Spagna "quasi il 50% della fornitura elettrica è già stato ripristinato". Lo ha affermato il premier Pedro Sanchez citato dai media di Madrid. "Non era mai ... 🔗msn.com