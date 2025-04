Spagna e Portogallo verso la normalità dopo il blackout | ripristinato il 99% della rete elettrica

blackout sono "ancora da determinare", non si "esclude nessuna ipotesi, nessuna possibilità" sull'origine di una situazione "senza precedenti". 🔗 Il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sarà presieduto dal re Felipe VI. Le cause delsono "ancora da determinare", non si "esclude nessuna ipotesi, nessuna possibilità" sull'origine di una situazione "senza precedenti". 🔗 Fanpage.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi aerei e treni: fino a 10 ore per la normalità | L'ipotesi del raro fenomeno atmosferico - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

