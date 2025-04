Spagna e Portogallo tornano alla normalità dopo il blackout | ripristinato il 99% della rete elettrica

dopo il blackout senza precedenti che ha paralizzato la penisola iberica ieri, 28 aprile, oltre il 99% della rete elettrica in Spagna e Portogallo è stato ripristinato. Questa mattina, Red Eléctrica ha confermato che tutte le sottostazioni sono operative e che il ritorno alla piena normalità è previsto nelle prossime ore.Nel frattempo, il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sarà presieduto dal re Felipe VI. Durante il suo intervento, Sánchez ha ribadito che le cause del blackout sono ancora da accertare e che nessuna ipotesi viene esclusa.I disagi più gravi nei trasporti ferroviariIl settore ferroviario rimane tra i più colpiti: centinaia di passeggeri hanno trascorso la notte nelle stazioni. 🔗 Dayitalianews.com - Spagna e Portogallo tornano alla normalità dopo il blackout: ripristinato il 99% della rete elettrica Consiglio di Sicurezza Nazionale convocato da Pedro Sánchez.ilsenza precedenti che ha paralizzato la penisola iberica ieri, 28 aprile, oltre il 99%inè stato. Questa mattina, Red Eléctrica ha confermato che tutte le sottostazioni sono operative e che il ritornopienaè previsto nelle prossime ore.Nel frattempo, il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sarà presieduto dal re Felipe VI. Durante il suo intervento, Sánchez ha ribadito che le cause delsono ancora da accertare e che nessuna ipotesi viene esclusa.I disagi più gravi nei trasporti ferroviariIl settore ferroviario rimane tra i più colpiti: centinaia di passeggeri hanno trascorso la notte nelle stazioni. 🔗 Dayitalianews.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi aerei e treni: fino a 10 ore per la normalità | L'ipotesi del raro fenomeno atmosferico - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Spagna e Portogallo verso la normalità dopo il blackout: ripristinato il 99% della rete elettrica - Il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sarà presieduto dal re Felipe VI. Le cause del blackout sono "ancora da determinare", non si "esclude nessuna ipotesi, nessuna possibilità" sull'origine di una situazione "senza precedenti".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Se ne parla anche su altri siti

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa. Ripristinata elettricità al 99% - Metro Madrid in funzione e bus gratis tutto giorno; Enorme blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: «Causa sconosciuta. Ore critiche». Red Eléctrica de España: «Ripristinata la metà della fornitura di energia elettrica»; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Blackout elettrico, ripristinato il 90% dell’elettricità in Spagna e Portogallo. 🔗Se ne parla anche su altri siti