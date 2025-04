Spagna e Portogallo blackout risolto | tornata l’elettricità

blackout risolto in Spagna e Portogallo. Attorno alle 6 l'operatore Red Electrica ha annunciato il ripristino del 99,16 per cento della fornitura di energia elettrica in Spagna. In Portogallo, «tutte le forniture di energia elettrica sono tornate alla normalità» e «tutte le sottostazioni del servizio nazionale dei trasporti sono state ristabilite». Il ministero dei Trasporti di Madrid ha avvertito che anche oggi i treni subiranno ritardi e cancellazioni. Possibili disagi anche nel trasporto aereo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha convocato una seconda riunione straordinaria del Consiglio Nazionale della Sicurezza per analizzare le cause (e le conseguenze) del blackout che ieri ha paralizzato la penisola iberica. Presente anche re Felipe. A Lisbona è in corso il Consiglio dei ministri, presieduto dal premier Luís Montenegro.

