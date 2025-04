Spagna com’è la situazione dopo il massiccio blackout?

La situazione è vicino alla normalità dopo il caos per il massiccio blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia la situazione è vicino alla normalità. Stando a quanto riporta Ansa, è stata ripristinata la corrente elettrica al 99%.Nella giornata di ieri si è generato il caos, negli aeroporti e nelle principali città. Ora, però l'allarme è rientrato, come ha reso noto questa mattina il gestore della rete elettrica spagnola Ree.Già alle prime ore, alle 6, i, 99,16%, spiega Ansa, "della fornitura di energia elettrica era assicurato, con una produzione di 21,26 megawatt, ha indicato Ree, mentre l'interruzione era iniziata ieri alle 12.33".Nella mattinata di oggi il Premier Premio Sanchez ha anche convocato una riunione straordinaria del Consiglio Nazionale della Sicurezza, che sarà presieduta dal re Felipe V.

Spagna, il giorno dopo il blackout. Com'è la situazione - Ripristinata l'elettricità al 99%. Il premier Sanchez rassicura i cittadini ma le cause restano ancora un mistero. Attacco terroristico?

