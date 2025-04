Spagna chi sono i morti del blackout | una fine atroce

blackout che ha interessato la penisola iberica a partire dalla mattinata di ieri ha causato la morte di almeno cinque persone, per cause diverse ma tutte derivanti dalla massiccia interruzione di corrente. Lo scrivono i media spagnoli. A Taboadela (Ourense), tre membri di una famiglia sono morti per aver inalato monossido di carbonio, presumibilmente proveniente da un generatore. Ad Alzira (Valencia), una donna di 46 anni è morta dopo essere rimasta senza ossigeno da un macchinario elettrico, mentre a Madrid un'altra donna è morta in un incendio probabilmente causato da una candela. La Guardia Civil sta indagando sulle cause della morte di una coppia di Ourense e del loro figlio che, secondo un portavoce ufficiale delle forze armate, sono stati trovati questa mattina nella loro casa a Taboadela.

