Spagna blackout da “fine del mondo” | le stazioni trasformate in accampamenti

(askanews) – Nelle immagini fornite dall'Unità Militare di Emergenza spagnola, l'intervento nelle stazioni per assistere i passeggeri e le persone rimaste bloccate dopo il blackout che per ore ha "spento" la penisola iberica. Chi è Pedro Sanchez, il nuovo premier spagnolo guarda le foto Leggi anche › Caldo record anche questa settimana, blackout per i troppi condizionatori Si vede quella di Atocha, a Madrid, trasformata in un piccolo "accampamento".

