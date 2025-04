Spagna annulla contratto di forniture militari da 66 mln€ per l' acquisto di 15 mln di proiettili | A Gaza un vero e proprio genocidio

La Spagna straccia un contratto per l'acquisto di armi da un'azienda israeliana - La Spagna ha stracciato un contratto per l'acquisto di armi da un'azienda israeliana. Il governo di Madrid ha deciso di rescindere unilateralmente un appalto da 6,6 milioni di euro per la fornitura di 15 milioni di proiettili, dopo i negoziati tra i socialisti del Psoe e gli alleati di Sumar... 🔗today.it

“La Spagna compra proiettili da un’azienda israeliana”: Sumar chiede subito la rescissione del contratto - “Mi sono messo in contatto personalmente con il ministro dell’Interno per esigere la cancellazione immediata del contratto” ed “esigiamo che il ministro” Fernando Grande-Marlaska, “compaia in Parlamento per dare spiegazioni”. Parlando così alla stampa, il ministro della Cultura spagnolo e portavoce di Sumar, Ernest Urtasun, ha chiesto “la cancellazione immediata” del contratto di acquisto di proiettili per la Guardia Civil da un’azienda israeliana. 🔗ilfattoquotidiano.it

