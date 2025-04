Spagna | 46enne morta durante blackout era attaccata a un respiratore

Una donna di 46 anni che si trovava nella sua abitazione è morta ieri nella località valenciana di Alzira durante il blackout che ha colpito tutta la Spagna, dopo che la macchina che le forniva ossigeno per respirare è rimasta senza elettricità. Lo ha riferito la Questura della Comunità Valenciana. Gli agenti sono stati chiamati alle 13 di ieri dalla sala operativa perché la donna, che soffriva di una patologia polmonare, aveva smesso di respirare. I poliziotti giunti sul posto hanno cercato di soccorrerla e di praticarle manovre di rianimazione cardiopolmonare per circa venti minuti, fino all'arrivo dei soccorsi sanitari. Lo riporta El Mundo.

