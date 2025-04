Spadino Samuele Bragelli all’Isola dei Famosi 2025

Famosi. E' questo il percorso che attende il giovane Spadino, all'anagrafe Samuele Bragelli, tra i concorrenti della diciannovesima edizione del reality show, in onda su Canale 5 da mercoledì 7 maggio 2025.Chi è Spadino (Samuele Bragelli)Samuele Bragelli ha 25 anni e arriva dalla borgata romana di Acilia. Conosciuto con il soprannome di Spadino, nella vita lavora lavora come cuoco e maître di sala in un locale della Capitale. Nel 2024 è stato scelto da Paramount+ per partecipare alla prima stagione di Italia Shore, nella quale è riuscito ad imporsi rispetto agli altri protagonisti. Per questo, è stato confermato anche per la seconda stagione del docureality, trasmessa lo scorso febbraio.Su Instagram ha circa 85.000 follower.

L'Isola dei Famosi sta per tornare e le voci sui concorrenti si fanno sempre più insistenti. Spadino da Italia Shore avvistato a Milano: sarà lui il prossimo naufrago?

L'Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria.

