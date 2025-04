Spaccata contro attività commerciale FOTO

Spaccata contro l'attività commerciale EleoLab di via Orcagna, non lontano da piazza Beccaria. L'allarme è scattato questa notte intorno alle 1:30. La vetrata è stata infranta, come si vede nella FOTO, a quanto risulta con un tombino. Sul posto è intervenuta la polizia, al momento non sappiamo se.

Auto rubata come ariete contro la gioielleria. Spaccata nel centro commerciale: colpo da 50mila euro - SURBO – Un’auto rubata lanciata come ariete contro l’inferriata, poi la razzia di gioielli. Nuovo colpo nella gioielleria del centro commerciale, presa di mira più volte anche in passato con furti e rapine. Nel cuore della notte, pochi minuti dopo le 3, una banda ha fatto irruzione nella galleria... 🔗lecceprima.it

Tentato furto in attività commerciale, arrestato l’autore - Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte appena trascorsa, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto, in flagranza, per il reato di tentato furto pluriaggravato, L.E.M., classe 1995, pluripregiudicato, residente a Salerno, in quanto il predetto, dopo essersi introdotto con la forza nel dehor del bar Mood, ubicato in Via Trento, a Salerno, ha scassinato la porta di ingresso del locale, con l’intento di impossessarsi di denaro contante e altri beni. 🔗anteprima24.it

Maggioranza spaccata sul fine vita, anche i forzisti contro Zaia. La Lega: «Non sanno cosa vogliono i veneti» - Sulla discussione sul "fine vita" che ha spaccato la maggioranza intervengono anche i consiglieri regionali di Forza Italia, la capogruppo Elisa Venturini, il vicecapogruppo Alberto Bozza e Fabrizio Boron, l’anno scorso determinanti con il loro voto contrario a rigettare la proposta della giunta... 🔗padovaoggi.it

