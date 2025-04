Soulé da scommessa a trascinatore | la Roma ha un nuovo leader

Roma, nel pieno di una stagione complessa e caotica, e riuscire a brillare. Ma Matías Soulé, dopo un primo periodo di ambientamento, ha completamente rovesciato le aspettative e conquistato tutto: compagni, tifosi, allenatore. Ranieri, da quando è tornato in panchina, ha visto in lui un potenziale da sfruttare subito. Così è stato: dieci presenze da titolare consecutive in campionato e un rendimento che ha fatto la differenza.Il talento argentino ha inciso in ogni zona del campo, realizzando 4 gol e fornendo 2 assist, ma soprattutto dimostrando che l’etichetta di “giocatore di fantasia” non gli rende giustizia. Soulé è diventato un’arma tattica completa, capace di alternare estro e sacrificio come pochi. Due delle sue reti sono arrivate in partite pesanti, contro Lazio e Inter, altre due sono state decisive nei successi per 1-0 contro Parma ed Empoli. 🔗 Sololaroma.it - Soulé, da scommessa a trascinatore: la Roma ha un nuovo leader Non era semplice arrivare a, nel pieno di una stagione complessa e caotica, e riuscire a brillare. Ma Matías, dopo un primo periodo di ambientamento, ha completamente rovesciato le aspettative e conquistato tutto: compagni, tifosi, allenatore. Ranieri, da quando è tornato in panchina, ha visto in lui un potenziale da sfruttare subito. Così è stato: dieci presenze da titolare consecutive in campionato e un rendimento che ha fatto la differenza.Il talento argentino ha inciso in ogni zona del campo, realizzando 4 gol e fornendo 2 assist, ma soprattutto dimostrando che l’etichetta di “giocatore di fantasia” non gli rende giustizia.è diventato un’arma tattica completa, capace di alternare estro e sacrificio come pochi. Due delle sue reti sono arrivate in partite pesanti, contro Lazio e Inter, altre due sono state decisive nei successi per 1-0 contro Parma ed Empoli. 🔗 Sololaroma.it

