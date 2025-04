Sostenibilità innovazione e territorio | Ceppaloni guida il Sannio nel progetto Bici in Comune

innovazione e comunità: Ceppaloni conquista il primo posto tra i Comuni della provincia di Benevento nella graduatoria nazionale del bando "Bici in Comune", promosso da Sport e Salute S.p.A.. Il progetto "Communitas Pedalis – Inclusione e territorio in movimento" ha ottenuto un importante finanziamento di 50.000 euro, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 1.950 Comuni italiani partecipare.Con questa vittoria, Ceppaloni si conferma Comune pioniere nella promozione della mobilità sostenibile, dell'inclusione sociale e della valorizzazione territoriale. "Communitas Pedalis" rappresenta molto più di un semplice progetto ciclabile: è una visione concreta di futuro, in cui la mobilità dolce diventa motore di comunità e innovazione.

