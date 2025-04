Sospeso per doping | nuovo scossone nel mondo del tennis

nuovo scossone nel mondo del tennis: l’atleta è stato Sospeso per doping, ecco tutti i dettagli e per quanto tempo starà fuori.Il mondo del tennis è stato nuovamente travolto da uno scossone che sta facendo tanto discutere. È stato registrato un nuovo caso di doping: la sospensione sarà decisamente lunga.Caso di doping nel mondo del tennis: è ufficialeMentre si attende con ansia il rientro di Jannik Sinner – potrà ufficialmente a giocare dal 5 maggio – dopo i tre mesi di stop, a scuotere il tennis è stato un nuovo caso di doping. Stavolta il protagonista della vicenda è stato Max Purcell, 27 australiano specializzato in doppio.Il tennista è stato vincitore degli US Open 2024 e di Wimbledon 2022. È stato costretto a fermarsi per una sospensione arrivata dopo aver perseguito un metodo proibito, come lui stesso ha ammesso. 🔗 Rompipallone.it - Sospeso per doping: nuovo scossone nel mondo del tennis neldel: l’atleta è statoper, ecco tutti i dettagli e per quanto tempo starà fuori.Ildelè stato nuovamente travolto da unoche sta facendo tanto discutere. È stato registrato uncaso di: la sospensione sarà decisamente lunga.Caso dineldel: è ufficialeMentre si attende con ansia il rientro di Jannik Sinner – potrà ufficialmente a giocare dal 5 maggio – dopo i tre mesi di stop, a scuotere ilè stato uncaso di. Stavolta il protagonista della vicenda è stato Max Purcell, 27 australiano specializzato in doppio.Ilta è stato vincitore degli US Open 2024 e di Wimbledon 2022. È stato costretto a fermarsi per una sospensione arrivata dopo aver perseguito un metodo proibito, come lui stesso ha ammesso. 🔗 Rompipallone.it

Cosa riportano altre fonti

Doping in Nba, Bobby Portis sospeso 25 partite - (Adnkronos) – Pessima notizia per i Milwaukee Bucks: l’Nba ha sospeso per 25 gare Bobby Portis, per violazione delle politiche di doping della lega. Alla notizia ha replicato immediatamente l’agente del giocatore statunitense, Mark Bartelstein: “Il mio cliente – ha spiegato – ha assunto una sostanza proibita, il Tramadol, convinto di assumere il Toradol, che invece è ammesso per lenire dolori e infiammazioni tra gli sportivi”. 🔗.com

“Lui fuori dalla casa”. Grande Fratello, nuovo scossone: dopo Maxime via un altro concorrente - Nella puntata del 20 febbraio il Grande Fratello ha dovuto dire addio a Maxime, infatti il concorrente è stato eliminato tramite televoto. Ma ora un altro gieffino sarebbe pronto a seguire la sua strada, infatti purtroppo potrebbe essere finita la sua esperienza nel reality show di Canale 5. Una batosta importante per lui, che dovrebbe uscire dalla porta rossa. Dunque, un concorrente sarebbe destinato ad essere eliminato dal Grande Fratello visto che le ultime informazioni su di lui non sono buone. 🔗caffeinamagazine.it

The Stolen Girl, il nuovo thriller psicologico che vi terrà con il fiato sospeso - Non abbiamo saputo resistere. Questo titolo ha bussato alle nostre porte con una forza inattesa e ora ci troviamo a condividere con voi ogni dettaglio, quasi con il cuore che batte all’impazzata. The Stolen Girl, tratto dal romanzo Playdate di Alex Dahl, è una serie britannica che promette di farvi dubitare di ogni certezza sulla […] L'articolo The Stolen Girl, il nuovo thriller psicologico che vi terrà con il fiato sospeso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sospeso per doping: nuovo scossone nel mondo del tennis; Sinner, adesso è tutto chiaro: l’ufficialità sul ‘caso clostebol’ preoccupa gli italiani; Tennis, i tifosi di Sinner increduli: c’entra Jasmine Paolini; Tennis, l’ex campione Slam a cuore aperto: “Mi sono operato 8 volte, devo prendere anche gli ansiolitici”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo scossone in F1 che potrebbe penalizzare la Ferrari. E non solo - F1 – Un nuovo elemento si inserisce nella lotta per il titolo costruttori tra Red Bull, Ferrari e McLaren: una Direttiva Tecnica diramata dalla Federazione Internazionale dell’Automobile poco ... 🔗msn.com

Tennis, nuovo caso doping: ecco chi è il giocatore sospeso dall'Itia - Nuovo caso di positività al doping nel mondo del tennis, nel periodo in cui si attende di scoprire l'esito dell'appello Wada al Tas sul caso Sinner.L'Itia ha annunciato che Max Purcell ha ... 🔗msn.com