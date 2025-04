SOS Save Our Souls al Concerto del Primo Maggio a Roma con il brano Con gli occhi aperti

Save Our Souls porterà sul palco del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, il suo messaggio potente e attuale sulla sicurezza sul lavoro, attraverso "CON GLI occhi aperti"."CON GLI occhi aperti", SOS Save Our Souls al Concerto del Primo Maggio: rock e impegno per la sicurezza sul lavoroLa band che canta la "sicurezza sul lavoro", SOS – Save OUR Souls, si esibirà al Concerto del Primo Maggio di Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, per celebrare la Festa dei Lavoratori, e per l'occasione il gruppo suonerà "CON GLI occhi aperti", brano incentrato sulla "sicurezza sul lavoro", contenuto nel nuovo disco "Macte Animo!" (SA Project Believe). L'evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, prenderà il via alle ore 13:30 e sarà uno dei momenti clou della Festa dei Lavoratori.

Musica: Sos – Save our souls, il gruppo rock che canta la sicurezza sul lavoro presenta il nuovo album - Gli Sos – Save our souls, il gruppo rock che canta la sicurezza sul lavoro fondato e diretto dal frontman Bruco (Marco Ferri), sarà in concerto il 10 marzo al Legend Club di Milano (Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano MI). Ingresso gratuito su prenotazione al link: Biglietti Al Legend Club sarà presentato live per la prima volta il nuovo album “MACTE ANIMO!” (SA Project / Believe), disponibile in radio e digitale (https://bfan. 🔗ildenaro.it

