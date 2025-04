Sorpresi a vendere cibo di domenica e non potrebbero | sanzionati due ambulanti a Traversetolo

Traversetolo, incappando in entrambe le occasioni nei controlli congiunti effettuati dai militari della Guardia di Finanza di Parma e dagli agenti della. Sorpresi a vendere cibo di domenica e non potrebbero: sanzionati due ambulanti a Traversetolo Li avevano già scoperti alcuni mesi fa, ma sprezzanti del pericolo sono tornati imperterriti per altre due volte sempre lì, in pieno centro a, incappando in entrambe le occasioni nei controlli congiunti effettuati dai militari della Guardia di Finanza di Parma e dagli agenti della.

