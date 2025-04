Sorpresa Juventus arriva la firma fino al 2027

Sorpresa per la Juventus che potrebbe essere ufficializzata a breve: il calciatore ha detto sì al biennale fino al 2027 ed è pronto a metterci la firma.Sorpresa Juventus, arriva la firma fino al 2027 (LaPresse) – Calciomercato.itMentre in campo Igor Tudor è impegnato nella corsa al quarto posto, la società guarda anche al futuro e non perde di vista l'aspetto economico. Si spiega così la novità che, un po' a Sorpresa, è arrivata quest'oggi: Arek Milik ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Accordo trovato tra l'attaccante polacco, fermo ormai da un anno, e la società per spalmare l'ingaggio di circa 3 milioni e mezzo di euro su due anni: ecco allora che il contratto che era in scadenza il prossimo anno è stato allungato di un'ulteriore stagione con la società che potrà così ammortizzare la spese e abbassare la spesa annuale per l'ingaggio.

