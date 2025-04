Soresina | aziona per sbaglio la benna del Bobcat e viene agganciato alla testa muore operaio

Soresina, 29 aprile 2025 – Tragedia in cantiere a Soresina, popoloso centro della provincia di Cremona. Un operaio di 35 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’allarme è scattato verso le 15 di oggi pomeriggio, martedì 29 aprile.La dinamicaSecondo i primi accertamenti il lavoratore, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo, parcheggiato nell’area del cantiere e utilizzato per le operazioni di carico e scarico del materiale impiegato per la ristrutturazione del parcheggio di un supermercato. A un certo punto, per cause ancora di accertamento, avrebbe azionato la benna del Bobcat, mettendo in funzione la pala.Questa lo avrebbe agganciato alla testa per poi continuare a procedere verso il basso senza che nessuno dei colleghi potesse fermare il braccio meccanico in tempo. L’operaio, un egiziano residente in provincia di Brescia, è morto sul colpo. 🔗 Ilgiorno.it - Soresina: aziona per sbaglio la benna del Bobcat e viene agganciato alla testa, muore operaio , 29 aprile 2025 – Tragedia in cantiere a, popoloso centro della provincia di Cremona. Undi 35 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’rme è scattato verso le 15 di oggi pomeriggio, martedì 29 aprile.La dinamicaSecondo i primi accertamenti il lavoratore, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo, parcheggiato nell’area del cantiere e utilizzato per le operazioni di carico e scarico del materiale impiegato per la ristrutturazione del parcheggio di un supermercato. A un certo punto, per cause ancora di accertamento, avrebbeto ladel, mettendo in funzione la pala.Questa lo avrebbeper poi continuare a procedere verso il basso senza che nessuno dei colleghi potesse fermare il braccio meccanico in tempo. L’, un egiziano residente in provincia di Brescia, è morto sul colpo. 🔗 Ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Soresina, operaio di 35 anni muore agganciato dalla benna dell’escavatore - L’uomo era accanto al suo mezzo nel cantiere di un parcheggio: forse ha azionato per errore la pala 🔗repubblica.it

Come sta l’uomo che ha bevuto la candeggina per sbaglio a Merate: era nella bottiglia dell’acqua minerale - È fuori pericolo l'uomo di 50 anni finito al Pronto soccorso di Merate (Lecco) dopo aver ingerito per sbaglio un sorso di candeggina: aveva afferrato per distrazione il recipiente del detersivo, versato in una bottiglia dell'acqua minerale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lorella Boccia tocca per sbaglio le parti intime di Stefano De Martino: la sua reazione (video) - Momenti di esilarante divertimento si sono susseguiti nell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma in onda su Rai 2 - anche noto come STEP - andato in onda martedì 4 marzo. Uno dei siparietti più spassosi è stato quello con Lorella Boccia che, senza volerlo, con gli occhi... 🔗today.it

Se ne parla anche su altri siti

Soresina: aziona per sbaglio la benna del Bobcat e viene agganciato alla testa, muore operaio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Soresina: aziona per sbaglio la benna del Bobcat e viene agganciato alla testa, muore operaio - La tragedia all’interno del cantiere allestito per la ristrutturazione di un parcheggio. L’umo, un egiziano di 35 anni, forse si è chinato per raccogliere qualcosa nell’abitacolo ... 🔗ilgiorno.it