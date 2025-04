Sordo | Il calcio mi ha dimenticato Allegri? Mi sembrava un amico e poi…

Sordo esprime il suo profondo rammarico e rievoca un passato glorioso: le sue parole 🔗 Pianetamilan.it - Sordo: “Il calcio mi ha dimenticato. Allegri? Mi sembrava un amico e poi…” Attraverso le pagine del Corriere della Sera, Gianlucaesprime il suo profondo rammarico e rievoca un passato glorioso: le sue parole 🔗 Pianetamilan.it

“Ho pestato il piede a una ragazza, una testata e sono finito in coma. Da Allegri a Galliani, il calcio mi ha dimenticato”: il racconto di Gianluca Sordo - Finire in coma per una banale discussione in un bar. Poi dover affrontare una lunga riabilitazione e subire ancora oggi le conseguenze di quel gesto: una testata che gli ha condizionato la vita. Mentre stava finendo la sua carriera nel calcio, per Gianluca Sordo è cominciato un calvario tremendo, che l’ex giocatore di Torino e Milan (tra le altre) ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Zoppico, ho dei deficit motori con la parte sinistra del corpo e la testa mi va a fuoco anche quando leggo solo mezza pagina di giornale sportivo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sordo: Il calcio mi ha dimenticato. Il mio agente mi scaricò, Allegri pareva un amico, poi...; Gianluca Sordo: «In coma per una testata in un bar, oggi ho una pensione di invalidità. Da Allegri neanche un saluto, lo mandai a quel paese»; Intervista a Robert Agnello, sordo, gioca nel Petrarca Calcio a 5; Una rissa, una testata, il coma. E il calcio si dimenticò di Sordo.

Sordo: "Il calcio mi ha dimenticato. Il mio agente mi scaricò, Allegri pareva un amico, poi..." - L'ex centrocampista, rimasto in coma dopo una testata ricevuta in un locale, racconta al Corriere: "Non meritavo di stare al Milan tra quei campioni. Se avessi segnato il gol nella finale Uefa sarei n ... 🔗gazzetta.it

Gianluca Sordo: «In coma per una testata in un bar, oggi ho una pensione di invalidità. Da Allegri neanche un saluto, lo mandai a quel paese» - L'ex esterno che sfiorò la Coppa Uefa col Torino e che vinse uno scudetto col Milan di Capello: «Ho deficit motori nella parte sinistra del corpo e problemi di memoria. Il mio procuratore mi scaricò s ... 🔗msn.com