Sopravènto Festival 2025 | Musica e Mare a Fano

2025, Fano (Pesaro e Urbino) ospiterà la seconda edizione di Sopravènto, il Festival che unisce la Musica e il Mare. Con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino, l'evento trasformerà la città in un palcoscenico diffuso, celebrando la tradizione marinara e la scena Musicale italiana.Sopravènto, Un Festival tra Musica e Tradizione MarinaraIl nome "Sopravènto" deriva dal termine marinaro che indica la parte da cui soffia il vento, simbolizzando l'incontro tra la Musica e il Mare. Il Festival si svolgerà in luoghi simbolo della marineria fanese e del suo suggestivo centro storico, con l'Ex Chiesa di San Francesco come cuore pulsante dell'evento.Colapesce,Dimartino e i pescatori fanesiSopravènto 2024bDirezione Artistica di Colapesce e DimartinoColapesce (Lorenzo Urciullo) e Dimartino (Antonio Di Martino) sono due tra i protagonisti più apprezzati della scena Musicale italiana contemporanea.

