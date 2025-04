Sono libera L’Italia ha mosso le montagne per me | Valentina Cirelli racconta l’incubo vissuto nelle carceri della Guinea Bissau

«Dieci giorni e dieci notti che sono sembrati dieci mesi». Con queste parole Valentina Cirelli, attivista ambientale e imprenditrice italiana, sintetizza l'odissea vissuta nelle carceri della Guinea Bissau, dove è stata arrestata il 19 aprile. È libera, e questo è ciò che conta anche se uno sciopero dei giudici nel Paese sta allungando i tempi per una conclusione definitiva della sua vicenda.Valentina Cirelli: "Io Sono innocente"Cirelli è stata accusata di aver "istigato la popolazione locale a incendiare l'auto di un'azienda cinese", la Gmg International, che sfrutta una miniera di sabbie pesanti nella località costiera di Varela. Ma lei chiarisce che «contro di me non c'è alcuna prova, io Sono innocente. Mi hanno voluto far pagare dieci anni di denunce contro l'esplorazione di una miniera abusiva».

