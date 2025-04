Sondaggi politici Swg 28 aprile 2025 Fratelli d’Italia supera il 30 per cento

Fratelli d'Italia ha registrato un incremento dello 0,3 per cento, portandosi al 30,3 per cento delle preferenze. Nel campo del centrodestra, si segnala anche un lieve aumento per la Lega, che è salita dell'0,1 per cento raggiungendo l'8,8, mentre Forza Italia ha ceduto la stessa quota percentuale, fermandosi all'8,7 per cento. Nel centrosinistra, il Partito democratico è rimasto invariato al 22,0 per cento, il Movimento 5 Stelle ha perso lo 0,1 per cento scendendo al 12,4 per cento, e Avs è calata dello 0,2 per cento attestandosi al 6,2 per cento. Guardando alle formazioni politiche minori, Azione ha accusato una flessione dello 0,2 per cento scivolando al 3,4 per cento, mentre Italia Viva non ha mostrato variazioni attestandosi al 2,7 per cento.

