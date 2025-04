Sondaggi politici Fratelli d’Italia supera il 30% | chi cresce di più fra i partiti

Sondaggio di Swg. 🔗 Dopo una settimana delicata, tra i funerali di Papa Francesco e il 25 Aprile, Fdi torna sopra il 30% mentre il Pd resta stabile al 22%. Ecco cosa dice nel dettaglio l'ultimoo di Swg. 🔗 Fanpage.it

