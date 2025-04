Solo per fare le foto! Douglas Luiz non ci sta e si sfoga | Chiedetevi perché

Douglas Luiz (LaPresse) – calciomercato.itOra dipende tutto dai bianconeri, che con i pareggi di Lazio e Bologna è in solitaria al quarto posto. 🔗 Calciomercato.it - “Solo per fare le foto!” Douglas Luiz non ci sta e si sfoga: “Chiedetevi perché” Il brasiliano ha risposto in maniera piccata a un tifoso e si è lasciato andare sulla questione infortuni e panchineLa Juventus lotta per il quarto posto, obiettivo minimo di questa stagione che ha preso una piega pessima soprattutto con l’anno nuovo. Se prima i tanti pareggi potevano sembrare un punto di partenza, rapidamente prestazioni e risultati sono peggiorati e alla fine Thiago Motta è stato pure esonerato. Le due brutte eliminazioni da Champions e Coppa Italia hanno fatto precipitare la situazione, diventata evidentemente troppo grave dopo le batoste con Atalanta e Fiorentina. Igor Tudor è partito bene, ma il ko di Parma ha fatto tornare a galla incertezze e fantasmi.(LaPresse) – calciomercato.itOra dipende tutto dai bianconeri, che con i pareggi di Lazio e Bologna è in solitaria al quarto posto. 🔗 Calciomercato.it

Douglas Luiz festeggia coi tifosi: messaggio social del brasiliano dopo la vittoria di Como. Cosa ha scritto – FOTO - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz scrive ai tifosi: il messaggio del brasiliano dopo Como Juve ed il successo esterno dei bianconeri di Thiago Motta – FOTO Anche Douglas Luiz festeggia i 3 punti di Como. Il centrocampista brasiliano è subentrato al minuto 60, contribuendo al successo esterno del Senigaglia targato Kolo Muani. Questo il messaggio social del centrocampista della Juventus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Douglas Luiz (@dgoficial) +3. 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: squadra a cena per fare gruppo verso la Roma, novità importanti su Cambiaso e Douglas Luiz - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 2 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 1 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 31 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 2 aprile 2025 Cena Juve, tutti uniti prima della Roma: il gesto di Tudor e della squadra ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, il brasiliano gasa i tifosi. In palestra e carico per il recupero: «Tornerò più forte che mai, puoi scriverlo» – FOTO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz: messaggio importante del brasiliano, già al lavoro per rientrare in campo dopo il problema fisico Lo rivedremo dopo la sosta Douglas Luiz. La lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in Cagliari Juve lo costringe allo stop contro Verona, Atalanta e Fiorentina. Intanto, il centrocampista bianconero ha gasato i tifosi con l’ultimo scatto nelle sue Instagram stories: «Tornerò più forte che mai, puoi scriverlo». 🔗juventusnews24.com

Juve, lo sfogo di Douglas Luiz: "In panchina anche quando in salute, questi infortuni non erano normali" - "Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?". La provocazione di un tifoso, a commento di una foto di Douglas Luiz sul proprio profilo Instagram, non è passata inosservata e ... 🔗msn.com

Douglas Luiz apre il caso Juve, polemica assurda: “Infortuni anormali, io in panchina anche da sano" - Una provocazione che non è passata inosservata allo stesso Douglas Luiz, il quale ha deciso di rispondere pubblicamente, affidando ai commenti del proprio profilo un messaggio carico di orgoglio, frus ... 🔗tuttosport.com

Douglas Luiz si sfoga: “I miei infortuni alla Juve non sono normali. Ora rispondete a una domanda” - Il centrocampista era arrivato in pompa magna alla Juventus. Ma per Douglas Luiz questa è stata un'annata orrenda ... 🔗fanpage.it