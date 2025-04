Solo in Italia la Cannabis light è una droga A rischio un’intera filiera industriale in piena crescita

Italia nei secoli passati è stata sempre una regina nella produzione di canapa dagli infiniti utilizzi.Tuttavia per il governo Governo Meloni, con il suo contestato decreto sicurezza, non sussiste alcuna distinzione tra la canapa ad uso industriale e quello della Cannabis light, ritenuta ora come uno stupefacente, a differenza di quanto riscontrato dalla scienza e in Europa. Infatti Solo in Italia la Cannabis light è illegale.Questo recependo un emendamento al DDL sicurezza, presentato in Senato nel settembre 2024, che vietava la coltivazione e la vendita delle sue infiorescenze, applicando le sanzioni previste dal testo unico sulle sostanze stupefacenti.Un passo pesante e per molti immotivato, che criminalizza improvvisamente 3000 aziende, 1600 aziende agricole (in genere piccoli produttori) e 700 aziende di trasformazione che occupano circa 40mila lavoratori (20mila a tempo pieno) ora a rischio, per un giro d'affari di 2 miliardi di euro.

Cosa riportano altre fonti

Cannabis light, il governo è spaccato. Tosi (Forza Italia): “Vietarla in Italia credo sia sbagliato e illiberale” - “In tutta Europa la produzione e la commercializzazione della canapa industriale è consentita, vietarla in Italia credo sia sbagliato e illiberale. Sono a rischio 11 mila aziende agricole associate anche a Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri; aziende spesso guidate da under 40 e under 30, che in questi anni hanno investito soldi e creato decine di migliaia di posti di lavoro, che pagano le tasse e contribuiscono al Pil. 🔗tpi.it

Padre e figlio dediti al traffico di droga tra Italia e Svizzera: sequestrati 410 chili di cannabis (e derivati) - Si sono concluse le indagini condotte dalla guardia di finanza di Como, che hanno portato al sequestro di quasi 410 kg di infiorescenze, oli e resine derivati dalla cannabis, nonché panetti di hashish. L’indagine, avviata dal gruppo Ponte Chiasso ha messo in luce un traffico illecito di... 🔗quicomo.it

Brasile concede estradizione di Marco Cadeddu all'Italia per traffico di droga - La Corte suprema del Brasile ha deciso, all'unanimità, di concedere l'estradizione di Marco Cadeddu, di 44 anni, in Italia condannato a 14 anni e sei mesi di reclusione per i reati di traffico di droga, associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio di denaro. Lo rende noto il sito all news brasiliano Uol, secondo il quale a Cadeddu, uno dei 22 narcotrafficanti italiani arrestati in Brasile negli ultimi dieci anni, restano nove anni e otto mesi di prigione ancora da scontare. 🔗quotidiano.net

Cannabis light, con il nuovo decreto cambia tutto: ecco cosa succede ora a chi vende e coltiva - Cannabis light, con il nuovo decreto cambia tutto: stop a vendita e coltivazione. Rischi per 30mila lavoratori e ricorsi in arrivo ... 🔗greenme.it

“Il decreto sicurezza? Un errore colpire la cannabis light”. Parla Caner, assessore leghista veneto - Il settore coinvolge 30mila imprese italiane, 30mila dipendenti e mezzo miliardo di fatturato: “Capisco il tema degli stupefacenti e del loro abuso, ma la canapa ha anche altri utilizzi. Questi vanno ... 🔗ilfoglio.it

Cannabis Light: settore in crisi anche nel Cosentino, a rischio chiusura diverse aziende del territorio - Il futuro della cannabis light in Calabria è incerto, la lotta di queste piccole e medie imprese è appena iniziata ... 🔗quicosenza.it