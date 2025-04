Sollicciano la linea di Delmastro Dieci milioni di euro per i lavori | Entro maggio il nuovo direttore

nuovo direttore del carcere di Sollicciano a Firenze arriverà a maggio. A dirlo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, dopo la visita al carcere di Sollicciano accompagnato da dagli onorevoli Giovanni Donzelli e Francesco Michelotti. "A maggio termineranno gli interpelli – ha spiegato – e quindi verrà assegnato il nuovo direttore titolare, oggi c'è un reggente, e due vicedirettori che saranno confermati".Quanto ai lavori per sopperire alle carenze strutturali del penitenziario fioretino, Delmastro spiega: "Abbiamo spazzato via una serie di contenziosi che esistevano, che abbiamo ereditato dal passato, e abbiamo investito 7,5 milioni di euro per rifare completamente il manto di copertura dell'edificio, gli infissi e per dotare le celle di docce". Questo a tutela "della dignità del detenuto e indirettamente a garanzia di uomini e donne della polizia penitenziaria perché quando un carcere funziona meglio vi sono anche minori conflittualità interne", ha puntualizzato.

