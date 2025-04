Sognando Ballando con le Stelle la sorpresa di Milly Carlucci | cosa farà Totti

Ballando con le Stelle sta per tornare con lo spin-off Sognando Ballando: l’appuntamento è per venerdì 9 maggio. Alla conduzione Milly Carlucci, padrona di casa: ritroviamo anche la storica giuria del programma, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. E a pochi giorni dalla partenza del programma è arrivata la conferma da parte della conduttrice, dopo l’indiscrezione: Francesco Totti è tra i primi ospiti speciali.Francesco Totti ospite a Sognando Ballando con le StellePer Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off con cui si celebrano i 20 anni del fortunato format di Rai1, Milly Carlucci ha preparato una sorpresa per i suoi affezionati spettatori: tra gli ospiti troviamo Francesco Totti, l’ex Capitano della Roma. Dopo l’indiscrezione, dunque, la conduttrice ha confermato la sua presenza a DiPiù. 🔗 Dilei.it - Sognando Ballando con le Stelle, la sorpresa di Milly Carlucci: cosa farà Totti con lesta per tornare con lo spin-off: l’appuntamento è per venerdì 9 maggio. Alla conduzione, padrona di casa: ritroviamo anche la storica giuria del programma, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. E a pochi giorni dalla partenza del programma è arrivata la conferma da parte della conduttrice, dopo l’indiscrezione: Francescoè tra i primi ospiti speciali.Francescoospite acon lePercon le, lo spin-off con cui si celebrano i 20 anni del fortunato format di Rai1,ha preparato unaper i suoi affezionati spettatori: tra gli ospiti troviamo Francesco, l’ex Capitano della Roma. Dopo l’indiscrezione, dunque, la conduttrice ha confermato la sua presenza a DiPiù. 🔗 Dilei.it

