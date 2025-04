Sofia Valleri | tra motori maternità e libertà di essere sé stesse

Sofia Valleri è una voce autentica nel mondo della comunicazione contemporanea. Ospite del podcast La Conversazione di Periodico Daily, condotto da Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo, ha raccontato con sincerità il suo percorso personale e professionale, tra passione per i motori, lotta contro i . 🔗 Periodicodaily.com - Sofia Valleri: tra motori, maternità e libertà di essere sé stesse È modella, conduttrice, imprenditrice digitale, madre e donna coraggiosa. Ma soprattutto,è una voce autentica nel mondo della comunicazione contemporanea. Ospite del podcast La Conversazione di Periodico Daily, condotto daRiccaboni e Donatella Palazzo, ha raccontato con sincerità il suo percorso personale e professionale, tra passione per i, lotta contro i . 🔗 Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

4 mesi dalla scomparsa di Sofia, studenti del Maior a lezione di sicurezza stradale e dunque di "Rispetto per la vita" - A quattro mesi dalla morte di Sofia Di Dalmazi, la 15enne investita su via Falcone e Borsellino il 3 dicembre scorso, il liceo Maior di Pescara, presieduto da Federica Chiavaroli, organizza un evento per ricordarla, questa volta incentrato sulla sicurezza stradale, “affinché i più giovani... 🔗ilpescara.it

Accademia Prato, Sofia Kubler argento europeo "junior" nel judo - Prato, 13 aprile 2025 - Lignano Sabbiadoro ha ospitato la “Junior European Cup” di judo, che ha messo di fronte alcuni dei migliori prospetti della disciplina a livello europeo. E anche Prato ha idealmente conquistato una medaglia, grazie alla giovane Sofia Kubler. La judoka dell'Accademia Prato è infatti riuscita ad arrampicarsi sino all'ultimo atto, piazzandosi al secondo posto (alle spalle della slovacca Nina Filkorova e davanti al “tandem” formato dalla ceca Anna Krouzkova e dalla portoghese Rosa Mane) e conquistando così una medaglia d'argento nella categoria “Women +78 kg”. 🔗sport.quotidiano.net

Agriturismi col pienone per Pasqua: "Motori di rinascita" - Posti a tavola agli sgoccioli e molti locali già sold out per una Pasqua da record negli agriturismi marchigiani. Lo afferma Terranostra Marche, l’associazione che riunisce le strutture agrituristiche legate a Coldiretti, in vista delle vacanze pasquali che rappresentano l’avvio della bella stagione. Tra pernottamenti, pranzi e visite giornaliere, a livello nazionale si stima una crescita vicina al +10% rispetto allo scorso anno. 🔗ilrestodelcarlino.it