Sofia di Spagna compie 18 anni | la festa low-profile è lontano da casa

festa non ci saranno solo il futuro re e la futura regina del Regno Unito. Anche alla corte spagnola si alzeranno i calici per brindare: il 29 aprile, infatti, è il compleanno della principessa Sofia. I 18 anni di Sofia di SpagnaIl 29 aprile 2025 è una data che Sofia di Spagna non dimenticherà mai. È il giorno, infatti, in cui la ragazza, figlia minore di re Felipe e della regina Letizia, compie 18 anni. Nonostante la storicità dell’evento, però, l’Infanta ha scelto di non fare una grande festa ma di celebrare il traguardo in tutta semplicità. 🔗 Amica.it - Sofia di Spagna compie 18 anni: la festa low-profile è lontano da casa Il 29 aprile è una data che i fan dei royal non dimenticheranno mai. Quel giorno, nel 2011, il principe William si sposava con Kate Middleton. Oggi, però, a farnon ci saranno solo il futuro re e la futura regina del Regno Unito. Anche alla corte spagnola si alzeranno i calici per brindare: il 29 aprile, infatti, è il compleanno della principessa. I 18didiIl 29 aprile 2025 è una data chedinon dimenticherà mai. È il giorno, infatti, in cui la ragazza, figlia minore di re Felipe e della regina Letizia,18. Nonostante la storicità dell’evento, però, l’Infanta ha scelto di non fare una grandema di celebrare il traguardo in tutta semplicità. 🔗 Amica.it

Ne parlano su altre fonti

L'Infanta Sofia di Spagna compie 18 anni e gli scatti ufficiali celebrano la sua regale semplicità - La secondogenita dei sovrani spagnoli ha raggiunto la maggiore età. Per l'occasione la casa reale ha diffuso alcuni scatti, in cui la festeggiata sfoggia un look basico, scevro di orpelli, che testimonia il suo stile essenziale, ma ricercato 🔗vanityfair.it

Sofia di Spagna compie 18 anni: «È divertente e semplice, l’immagine che trasmette è quella di una persona rilassata, ma ha anche carattere e prende le sue decisioni» - Essendo l’infanta di Spagna e la sorella dell’erede al trono, raggiungere la maggiore età comporterà una maggiore esposizione pubblica per l’infanta Sofía. In occasione del suo 18° compleanno, il 29 aprile, analizziamo con diversi esperti il presente e il futuro prossimo della secondogenita di Don Felipe e Doña Letizia 🔗vanityfair.it

Cosa farà la principessa Sofia di Spagna quando compirà 18 anni - Il prossimo 29 aprile Sofia di Spagna, la principessa figlia di re Felipe VI e Letizia Ortiz, compirà 18 anni: come cambierà la sua vita con la maggiore età?Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sofia di Spagna compie 18 anni: «È divertente e semplice, l’immagine che trasmette è quella di una persona rilassata, ma ha anche carattere e prende le sue decisioni; Sofia di Spagna compie 18 anni: le nuove bellissime foto per celebrarla, ma per la festa dovrà aspettare; Infanta Sofia compie 18 anni, la storia nascosta dietro le foto che lasciano il segno; L'outfit regale di oggi: l'Infanta Sofia di Spagna compie 18 anni e gli scatti ufficiali celebrano la sua regale semplicità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sofia di Spagna compie 18 anni: le nuove bellissime foto per celebrarla, ma per la festa dovrà aspettare - La figlia di Letizia e Felipe raggiunge la maggiore età nel pieno della preparazione per gli esami finali delle scuole superiori. Non ci sarà nessuna celebrazione fino all'estate, quando la sorella Le ... 🔗msn.com