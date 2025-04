Smartphone il trucco del tasto 123 per scrivere più velocemente | come funziona

trucco è possibile digitare numeri e parole sul telefono, ed è valido sia per iPhone che per Android 🔗 Ilgiornale.it - Smartphone, il "trucco" del tasto 123 per scrivere più velocemente: come funziona Con questo agileè possibile digitare numeri e parole sul telefono, ed è valido sia per iPhone che per Android 🔗 Ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

I futuri smartphone di OnePlus non avranno l'Alert Slider. Verrà sostituito da un tasto personalizzabile - L'Alert Slider è uno dei caratteri distintivi degli smartphone OnePlus. Ma l'ad Pete Lau ha anticipato che verrà lasciato indietro... Leggi tutto 🔗dday.it

WhatsApp, come gestire due account senza cambiare smartphone: il trucco - Nuovo trucco per gli utenti di Whatsapp, da ora si può utilizzare il doppio account sullo stesso telefono: un trucco semplice e immediato L’importanza di Whatsapp nella nostra vita quotidiana è ormai sotto gli occhi di tutti. La popolare app di messaggistica ha cambiato radicalmente il nostro modo di gestire le comunicazioni, dando sempre maggiore ... Leggi tutto L'articolo WhatsApp, come gestire due account senza cambiare smartphone: il trucco sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Guide pratiche, consigli utili e soluzioni ai problemi: nasce su Facebook una pagina dedicata al mondo degli smartphone - Un’altra iniziativa per aiutare a distanza chi utilizza i nuovi smartphone arriva ancora una volta da Santa Maria Nuova di Bertinoro. Giuseppe Battista, ex riparatore di smartphone, in possesso aveva già sorpreso con i suoi corsi gratuiti aperti a tutti. Ora, per raggiungere ancora più persone... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Smartphone, il trucco del tasto 123 per scrivere più velocemente: come funziona; I trucchi per digitare più velocemente su iPhone e iPad; 10 trucchi del tuo iPhone che sicuramente non conosci; Codici dialer: tutti i segreti di Android a portata di tastierino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Smartphone, il "trucco" del tasto 123 per scrivere più velocemente: come funziona - Con questo agile trucco è possibile digitare numeri e parole sul telefono, ed è valido sia per iPhone che per Android ... 🔗ilgiornale.it

Scorciatoia segreta: cosa succede se tieni premuto il tasto ‘123’ sulla tastiera del telefono - Sai cosa succede se tieni premuto il tasto '123' sulla tastiera del tuo telefono? La funzione segreta che in pochi conoscono: wow! 🔗cellulari.it

Sai cosa succede se tieni premuto il tasto 123 sulla tastiera del telefono? - Scopri il trucco nascosto del tasto 123 sulla tastiera del tuo smartphone: scrivere numeri e lettere sarà più veloce e intuitivo, sia su iPhone che Android. 🔗money.it