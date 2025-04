Smantellata rete criminale | 11 arresti per furti e riciclaggio legati al Bonus 110

riciclaggio di materiale edile. Una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, ha portato all'esecuzione di undici misure cautelari nelle province di Potenza, Salerno, Roma e Pescara. L'indagine ha avuto origine da un furto aggravato avvenuto il 23 novembre 2023 a Vietri di Potenza, dove sono state sottratte strutture da ponteggio e impalcature appartenenti a una nota società operante nel settore delle ristrutturazioni immobiliari. Le attività investigative hanno permesso di identificare gli autori del reato e di ricondurre l'evento a un'associazione per delinquere attiva nelle province di Potenza e Salerno.

