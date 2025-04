Slam Jam e Carhartt WIP hanno trasformato i vostri capi workwear preferiti

Se fate parte di quelle persone che si affezionano eccessivamente ai propri capi, questa collezione è per voi. Per la loro nuova collaborazione, Slam Jam e Carhartt WIP hanno deciso di rendere omaggio a tutti quelli che «prendono la strada meno battuta, rattoppano le cose con il nastro adesivo, continuano ad andare avanti e trovano conforto nelle cose rotte e piegate», come si legge nel comunicato stampa. Nel concreto, la collezione reimmagina alcuni dei capi classici del marchio americano sotto un'altra lente, sporcandoli e rovinandoli fino a trasformarli completamente.

È il caso della OG Active Jacket, della Hooded American Script Jacket, della LS Chase T-Shirt, dei Single Knee Pant e dell'Acrylic Watch Hat, tutti caratterizzati da una serie di tagli al laser simili a un pattern e dalla stampa dei due loghi, che appaiono come serigrafie nere grezze, quasi consumate nel tessuto originale.

