Siria gli abitanti di Aleppo ricostruiscono la città

Siria, gli abitanti di Aleppo ricostruiscono la città - In Siria ad Aleppo gli abitanti ricostruiscono la città distrutta dalla guerra. Servizio di Marco Burini The post Siria, gli abitanti di Aleppo ricostruiscono la città first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Guerra civile Siria, ex premier francese François Fillon con le Carmelitane di Aleppo: “È un crimine contro l’umanità, un genocidio” - L’ex premier francese ha diffuso su X un messaggio che arriva dalle suore Carmelitane di Aleppo, le quali denunciano i crimini contro l’umanità e il genocidio in corso François Fillon, ex premier francese, si unisce al dolore delle suore Carmelitane di Aleppo denunciando come la situazione in 🔗ilgiornaleditalia.it

Nel cuore della Siria di oggi: un viaggio tra Damasco, Aleppo e Idlib - Agli inizi di gennaio sono tornato in Siria per verificare, insieme ai miei colleghi siriani di Terre des hommes, la nuova situazione umanitaria. La Siria porta ancora i segni di […] The post Nel cuore della Siria di oggi: un viaggio tra Damasco, Aleppo e Idlib first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Siria, ad Aleppo il cambiamento è anche nell'arredo urbano - La guerra civile in Siria ha lasciato profonde cicatrici ad Aleppo ... di ricostruire un intero Paese. Operazione nella città di Homs contro gli alauiti vicini ad Assad Molti abitanti di Aleppo ... 🔗msn.com

Siria, l’appello di UNHCR: “Servono aiuti per ricostruire” – Video - ha inviato un appello da Aleppo chiedendo il sostegno alla campagna di raccolta fondi: “Le persone di questo Paese hanno vissuto anni di difficoltà inimmaginabili, l’UNHCR è stata sul campo in Siria ... 🔗cremonaoggi.it

Il nuovo governo in Siria dovrà ricostruire un’economia distrutta da 13 anni di guerra civile - Economia in Siria ... Aleppo sul mercato nero. Produzione di petrolio quasi azzerata Il capo dei ribelli, Mohammed al-Jolani, ha voluto che il nuovo primo ministro fosse Mohammed al-Bashir ... 🔗msn.com