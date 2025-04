Sipro di Brindisi | La gestione ha portato a un utile di circa un milione di euro

gestione societaria di questi sei anni ha portato a un utile complessivo di circa un milione di euro e un utile medio di circa 200mila euro che hanno. 🔗 Ferraratoday.it - Sipro, di Brindisi: "La gestione ha portato a un utile di circa un milione di euro" "Dopo due mandati, lascio una società che gode di buona salute e guarda al futuro con una serie di progetti già impostati e delineati. Lasocietaria di questi sei anni haa uncomplessivo diundie unmedio di200milache hanno. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Sipro, di Brindisi: "La gestione ha portato a un utile di circa un milione di euro" - "Dopo due mandati, lascio una società che gode di buona salute e guarda al futuro con una serie di progetti già impostati e delineati. La gestione societaria di questi sei anni ha portato a un utile complessivo di circa un milione di euro e un utile medio di circa 200mila euro che hanno... 🔗ferraratoday.it

Elezioni in Germania, Nardella: “Scholz ha perso per la pessima gestione dell’immigrazione” - “È un dato netto e inequivocabile quello del fallimento della Spd, che rappresenta un altro segnale della crisi della sinistra europea”. Questo il commento a caldo dell’eurodeputato del Partito democratico ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella sulle ultime elezioni in Germania, che hanno visto il trionfo del Cdu e un ottimo risultato per l’AfD, a scapito dei socialdemocratici che adesso subiscono le critiche anche dall’esponente progressista italiano nell’intervista al Corriere della sera. 🔗secoloditalia.it

Eurispes, tra 2014 e 2023 Italia ha ricevuto 105 mld, il 45% per gestione fondi strutturali da Ue - (Adnkronos) – Nel corso di un decennio (2014-2023), l’Italia ha ricevuto accrediti da parte dell’Unione Europea per un valore complessivo di circa 105 mld di euro (il dato non tiene conto di 35 mld di euro ricevuti dall’Ue nel 2023 come tranche dell’anno del Pnrr): il 45% per la gestione dei fondi strutturali (o anche […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Sipro, di Brindisi: La gestione ha portato a un utile di circa un milione di euro; Sipro, Di Brindisi saluta: “Lascio una società solida e proiettata verso il futuro”; Sipro, la svolta: arriva Govoni. Nuova governance e patto con Fesvi per accelerare sullo sviluppo; Sipro guarda al futuro con progetti rivolti al territorio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sipro, la svolta: arriva Govoni. Nuova governance e patto con Fesvi per accelerare sullo sviluppo - Oggi la nomina del vicepresidente della Camera di commercio. Ieri il bilancio di Stefano di Brindisi, amministratore uscente: "Lascio una società con i conti in ordine. Ho dato un’impronta internazion ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sipro, bilancio di mandato di Stefano di Brindisi. L'apprezzamento del sindaco Fabbri e dell'ass. Fornasini - "Dopo due mandati, lascio una società che gode di buona salute e guarda al futuro con una serie di progetti già impostati e delineati. La gestione societaria di questi sei anni ha portato a un utile c ... 🔗cronacacomune.it

Sipro, conclusi gli incontri con i sindaci - Iniziato la scorsa estate, ha visto il dialogo diretto tra lo staff di Sipro - Amministratore unico Stefano di Brindisi, responsabile progetti Europei e Incubatori Giada Spadoni, e Responsabile ... 🔗msn.com