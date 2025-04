Sinner svela | Si ho pensato di lasciare il tennis Non mi sentivo a mio agio

pensato di lasciare il tennis". È il racconto a cuore aperto di Jannik Sinner in una intervista esclusiva al Tg1. Un momento di crisi prima degli Open, con le accuse sul doping (poi chiarite) e la pressione del clamore mediatico. Una situazione non certo facile, nemmeno per un campione della sua levatura, uno uno dei più forti tennisti della sua generazione. Ha parlato a ruota libera di come è riuscito a superare le difficoltà legate al caso clostebol."Se c'è stato mai un momento, specie nei primi tempi, in cui ho pensato basta, mi sono stufato, lascio, mollo tutto?'. Si. Si. Mi ricordo, prima degli Australian Open, che ero in un momento non felicissimo. Ho detto 'c'è ancora quel caso di doping', e a fine anno ho detto 'ok, è passato quest'anno, vediamo l'anno prossimo, vediamo com'è la situazione'.

Alcaraz: “Ho pensato di fermarmi. Sinner? Ora mi concentro su ciò che conta davvero” - (Adnkronos) – L'ultimo mese ha riconsegnato al tennis mondiale la versione migliore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è passato in poche settimane dal flop di Miami al trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, dopo la finale vinta contro Lorenzo Musetti. Proprio di questo periodo, ha parlato in un'intervista a Marca, ripercorrendo momenti non semplici e […] L'articolo Alcaraz: “Ho pensato di fermarmi. Sinner? Ora mi concentro su ciò che conta davvero” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Alcaraz: “Ho pensato di fermarmi. Sinner? Ora mi concentro su ciò che conta davvero” - (Adnkronos) – L’ultimo mese ha riconsegnato al tennis mondiale la versione migliore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è passato in poche settimane dal flop di Miami al trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, dopo la finale vinta contro Lorenzo Musetti. Proprio di questo periodo, ha parlato in un’intervista a Marca, ripercorrendo momenti non semplici e guardando al futuro e al duello con Jannik Sinner: “Il numero uno nel ranking? Dopo ogni partita lo chiedevano sia a me che a Zverev. 🔗.com

"Ho pensato di lasciare il tennis". La confessione di Sinner al Tg1 - A pochi giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, Jannik Sinner si è raccontato in tv. Il campione italiano, numero uno nel ranking mondiale, è stato ospite su Rai1 in prima serata, intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Il campione altoatesino ha parlato in un'intervista esclusiva dal titolo e dal ritmo tutto tennistico "Gioco, partita, incontro". 🔗iltempo.it

Sinner: “Ho pensato di lasciare il tennis. Una cosa del genere da innocente non la auguro a nessuno” - Il numero 1 del tennis al Tg1: "Non è vero che mi hanno trattato diversamente, sono stato più controllato degli altri" ... 🔗dire.it

Sinner: "Ho pensato di lasciare il tennis. Scudetto? Non voglio gufare" - Le parole di Jannik nella lunga intervista al TG1: "C'era il caso doping, in Australia non ero a mio agio, i giocatori mi guardavano diversamente, non mi piaceva, era pesante vivere il tennis così" ... 🔗corrieredellosport.it

Tg1, la confessione di Jannik Sinner: "Ho pensato di lasciare il tennis" - A pochi giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, Jannik Sinner si è raccontato ... 🔗iltempo.it