Sinner sul caso Clostebol | Avevo pensato di smettere ora sono motivato Ma non auguro a nessuno ciò che ho passato – Il video

Sinner potrà fare il suo ritorno in campo, agli Internazionali di tennis a Roma, dopo la sospensione concordata con la Wada per il caso Clostebol. «È un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un po’ diversa», ha ammesso il tennista durante un’intervista mandata in onda dalla Rai subito dopo il telegiornale. Sinner si è aperto, raccontando questi tre mesi lontani dal tennis giocato ma anche il periodo precedente alla squalifica e anche lo scoramento quando, dice «ho pensato di mollare tutto». E poi ancora: «In campo non mi sentivo come un giocatore dovrebbe sentirsi – dice – Noi ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una partita bella. Questo divertimento, giorno dopo giorno, per me è andato via perché ho pensato ad altre cose». 🔗 Mancano pochi giorni e il numero 1 al mondo Jannikpotrà fare il suo ritorno in campo, agli Internazionali di tennis a Roma, dopo la sospensione concordata con la Wada per il. «È un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un po’ diversa», ha ammesso il tennista durante un’intervista mandata in onda dalla Rai subito dopo il telegiornale.si è aperto, raccontando questi tre mesi lontani dal tennis giocato ma anche il periodo precedente alla squalifica e anche lo scoramento quando, dice «hodi mollare tutto». E poi ancora: «In campo non mi sentivo come un giocatore dovrebbe sentirsi – dice – Noi ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una partita bella. Questo divertimento, giorno dopo giorno, per me è andato via perché hoad altre cose». 🔗 Open.online

Su questo argomento da altre fonti

Jannik Sinner e l’accordo con la Wada sul caso Clostebol: “Ho accettato di essere responsabile per la mia squadra” - “Questo caso mi ha tenuto in sospeso per quasi un anno e il processo era ancora lungo, con una decisione che forse sarebbe stata presa forse solo alla fine dell’anno”. Così il tennista Jannik Sinner in una nota in cui spiega che “ho sempre accettato di essere responsabile per la mia squadra e mi rendo conto che le rigide regole della Wada sono un’importante protezione per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l’offerta della Wada di risolvere questi procedimenti sulla base di un accordo per una sanzione di tre mesi“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Caso clostebol, accordo Sinner-Wada: 3 mesi di squalifica. Lui: “Accettato perché…” - In una nota l'agenzia Mondiale Antidoping ha ufficializzato la risoluzione del caso che ha riguardato il numero uno del tennis 🔗golssip.it

“Spero che Sinner tenga la testa alta, non ha fatto nulla intenzionalmente”: Ruud uno dei pochi tennisti chiari sul caso Clostebol - La sospensione di 3 mesi patteggiata da Jannik Sinner con la Wada continua a tenere banco nei tornei di tennis in giro per il mondo. Da Acapulco, in Messico, è arrivata una delle poche voci chiare a favore dell’azzurro: quella di Casper Ruud. Il norvegese infatti non solo ha preso posizione senza paura, ma ne ha anche spiegato le ragioni: “Mi dispiace per Jannik. Secondo me, non ha fatto nulla intenzionalmente. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner sul caso Clostebol: «Avevo pensato di smettere, ora sono motivato. Ma non auguro a nessuno ciò che ho passato» - Il video; Caso Sinner-Clostebol, parla Ferrara: Non consegnai nulla a Naldi e lo avvisai dei rischi. Ho sofferto molto; Sinner, parla l'ex preparatore Ferrara: «Caso Clostebol? Ecco come è andata. Ho sofferto per la chiusura del r; Jannik Sinner e l’accordo con la Wada sul caso Clostebol: “Ho accettato di essere responsabile…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Clostebol, Jannik Sinner confessa al Tg1 di aver pensato di ritirarsi - Jannik Sinner è tornato a parlare in un'intervista concessa al Tg1: "Ognuno è libero di dire quello che vuole". 🔗msn.com

Sinner: "Avevo pensato di smettere? Sì, non mi sentivo a mio agio, ma ora sono motivato" - L’attesa è quasi terminata. Ancora poche ore, pochi giorni e Jannik Sinner farà il suo rientro in campo dopo la sospensione concordata con la Wada per il caso Clostebol. La cornice di Roma è perfetta ... 🔗msn.com

Sinner pronto al rientro a Roma: “Avevo perso il divertimento, torno con una mentalità diversa” - Il numero 1 al mondo torna in campo ufficialmente al Foro Italico, appuntamento sulla terra rossa al via il 7 maggio: «Per il rientro non c’è posto più bello di Roma» ... 🔗msn.com