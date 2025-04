Sinner sicuro di raggiungere 53 settimane da n 1 al primo tentativo come Djokovic | solo in tre hanno fatto meglio!

Sinner è fondamentalmente già sicuro di avere in mano l'approdo a un numero di settimane al numero 1 pari a 53. In pratica, sarà leader del ranking ATP anche dopo il Roland Garros. Per l'altoatesino, la questione si fa ormai sempre più interessante, perché sono sempre meno i giocatori che, alla prima volta da numeri 1, hanno tenuto la vetta per un tempo pari o superiore al suo.Innanzitutto, Jannik si pone al fianco di Novak Djokovic, che colse la vetta con la conquista del suo primo trionfo a Wimbledon, nel 2011, quando sconfisse in quattro set Rafael Nadal. Il serbo rimase in vetta per, appunto, 53 settimane, il tempo di vincere US Open e ancora Australian Open, sempre contro il maiorchino, e di perdere in finale contro di lui il Roland Garros.

