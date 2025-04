Sinner si vedrà in chiaro agli Internazionali d’Italia | la guida tv e i canali

Internazionali d’Italia saranno visibili anche in chiaro, come accade ogni anno, anche se non più con le modalità che c’erano fino agli Anni ’90. In particolare, in questa stagione si entra nel secondo anno dell’accordo con il quale la Rai può trasmettere un match al giorno del Masters 1000 ATP, fino alla finale.In buona sostanza, questo significa che gli incontri di Jannik Sinner saranno visibili al grande pubblico generalista, con la tv di Stato che ha ad oggi individuato in Rai2 il canale sul quale saranno trasmessi gli incontri dal Foro Italico. Una programmazione, comunque, suscettibile di variazione, come si è già visto l’anno scorso (edizione peraltro molto sfortunata per la tv di Stato, per i vari forfait, e senz’altro a Viale Mazzini c’è gran voglia di rifarsi quest’anno sotto numerosi aspetti). 🔗 Oasport.it - Sinner si vedrà in chiaro agli Internazionali d’Italia: la guida tv e i canali Com’è noto, glisaranno visibili anche in, come accade ogni anno, anche se non più con le modalità che c’erano finoAnni ’90. In particolare, in questa stagione si entra nel secondo anno dell’accordo con il quale la Rai può trasmettere un match al giorno del Masters 1000 ATP, fino alla finale.In buona sostanza, questo significa che gli incontri di Janniksaranno visibili al grande pubblico generalista, con la tv di Stato che ha ad oggi individuato in Rai2 il canale sul quale saranno trasmessi gli incontri dal Foro Italico. Una programmazione, comunque, suscettibile di variazione, come si è già visto l’anno scorso (edizione peraltro molto sfortunata per la tv di Stato, per i vari forfait, e senz’altro a Viale Mazzini c’è gran voglia di rifarsi quest’anno sotto numerosi aspetti). 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Jannik Sinner pronto a tornare: appuntamento agli Internazionali di Roma - Il rientro di Jannik Sinner nel circuito di tennis è ormai imminente. L’attuale numero uno del ranking mondiale si prepara a scendere di nuovo in campo all’inizio di maggio, in occasione degli prestigiosi Internazionali di Roma. Dopo una sospensione durata tre mesi, conseguente al caso Clostebol, l’atleta altoatesino sembra pronto a riprendere la sua corsa […] L'articolo Jannik Sinner pronto a tornare: appuntamento agli Internazionali di Roma è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ambesi: “Sinner lavorerà su un fondamentale. Berrettini ha un chiaro obiettivo di classifica” - Entra nel vivo il lungo conto alla rovescia in vista del rientro in campo del numero uno del ranking Jannik Sinner, atteso al Foro Italico di Roma verso metà maggio dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol. Italia che nel frattempo può sorridere per il ritorno tra i migliori 30 al mondo di Matteo Berrettini, dopo i tanti problemi fisici degli ultimi anni. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. 🔗oasport.it

Sinner lascia sbalordito Cahill con la risposta agli attacchi: “Veramente hai solo 23 anni?” - Darren Cahill ha parlato della maturità di Jannik Sinner, raccontando anche del consiglio ricevuto a proposito degli attacchi ricevuti per il caso Clostebol.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Tennis, la finale di Sinner agli Australian Open in chiaro sul Nove; Sinner, la finale con Zverev agli Australian Open sarà in chiaro: ecco dove si vedrà; Jannik Sinner in finale agli Australian Open: dove e quando vedere la partita (anche in chiaro); Sinner-Schoolkate agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online