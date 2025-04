Sinner si prepara al ritorno in campo | tra gli spalti potrebbe esserci una nuova fidanzata

campo per il Master di Roma.Intanto, il settimanale Chi, l’ha immortalato, dopo la fine della relazione con la collega e tennista Anna Kalinskaya in compagnia di una nuova fiamma,.Si tratterebbe di Lara Leito, 31 anni, modella russa ed ex compagna dell’attore premio Oscar Adrien Brody. Stando a quanto spiega il settimanale, al termine di un allenamento la Leito avrebbe salutato tutto lo staff e poi si sarebbe diretta con Sinner al ristornate del circolo di Montecarlo dopo un abbraccio.Poi, saliti in macchina hanno fatto un giro e prima di scendere dall’auto la ragazza ha dato un bacio a Sinner. 🔗 361magazine.com - Sinner si prepara al ritorno in campo: tra gli spalti potrebbe esserci una nuova fidanzata In onda questa sera uno speciale del TG1Mancano infatti pochissimi giorni e il numero uno al Mondo, rimasto tale anche dopo il patteggiamento con la Wada una squalifica di 3 mesi. La suddetta terminerà il 4 maggio e pochi giorni dopo l’azzurro sarà inper il Master di Roma.Intanto, il settimanale Chi, l’ha immortalato, dopo la fine della relazione con la collega e tennista Anna Kalinskaya in compagnia di unafiamma,.Si tratterebbe di Lara Leito, 31 anni, modella russa ed ex compagna dell’attore premio Oscar Adrien Brody. Stando a quanto spiega il settimanale, al termine di un allenamento la Leito avrebbe salutato tutto lo staff e poi si sarebbe diretta conal ristornate del circolo di Montecarlo dopo un abbraccio.Poi, saliti in macchina hanno fatto un giro e prima di scendere dall’auto la ragazza ha dato un bacio a. 🔗 361magazine.com

Su altri siti se ne discute

Jannik Sinner ‘vede’ il ritorno in campo: “Sto bene, ci vediamo a Roma” - Jannik Sinner vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà in campo a inizio maggio, agli Internazionali di Roma, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto bene, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile. Sinner: “Ci vediamo a Roma” Nell’intervista, Jannik ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. 🔗ilfaroonline.it

Jannik Sinner racconta l’attesa del ritorno in campo nell’intervista Esclusiva a Sky Sport - Tic tac tic tac tic tac… Completo blu, camicia bianca, mocassino in pelle lucida. Si presenta così Jannik Sinner all’evento Lavazza al palazzo del Senato a Milano. Ha trascorso la prima parte della giornata a girare il nuovo spot per quello che non è solo uno degli sponsor che da sempre l’ha supportato (da quando era ancora ben lontano dall’essere numero 1), ma che negli anni è diventato 'famiglia' come racconta Jannik. 🔗digital-news.it

Jannik Sinner e l’ultima cambiale “indifendibile”: i punti da scartare prima del ritorno in campo - Mancano diciassette giorni al termine della squalifica di tre mesi che Jannik Sinner sta scontando. Lo stop si concluderà il prossimo 4 maggio e il numero 1 del mondo tornerà in scena agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a conservare la vetta del ranking ATP nonostante la lunga assenza: non ha potuto difendere i 1000 punti della vittoria al Masters 1000 di Miami e i 400 punti della semifinale al Masters 1000 di Montecarlo, ma lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev non hanno ... 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner prepara il rientro: “Sto bene, ci vediamo a Roma”; Jannik Sinner si prepara al ritorno: allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma; Sinner, niente social e un solo 'segnale': la strategia per il ritorno in campo; Sinner è tornato in campo: allenamento indoor sulla terra, ecco con chi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sinner e il ritorno in campo, Roddick sicuro: «A Roma sarà emozionato, può vincere anche il Roland Garros» - Il grande momento è arrivato: Jannik Sinner si prepara a fare il suo attesissimo ritorno agli Internazionali BNL d’Italia. L’ultima volta che ha calcato i campi del ... 🔗msn.com

Jannik Sinner, quando giocherà agli Internazionali di tennis a Roma 2025 - Cresce l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino rientrerà nel circuito agli Internazionali di Roma, Atp Masters 1000 che si disputerà sui campi del Foro Italico dal 7 ... 🔗msn.com

Sinner è tornato in campo: allenamento indoor sulla terra, ecco con chi - Il numero 1 al mondo continua a preparare il ritorno in campo, previsto agli Internazionali di Roma. Al suo fianco, un partner d'alta classifica ... 🔗tuttosport.com