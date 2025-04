Sinner rivela il peso emotivo della vicenda doping e la difficoltà nel ritrovare serenità

Sinner ha espresso in maniera schietta e sincera i propri turbamenti, dichiarando: "Ho pensato di mollare tutto". Le sue parole, dettate dall'esperienza personale, si riferiscono al trattamento a suo carico, da lui percepito come vario rispetto agli altri, fatto di controlli e verifiche che hanno inciso notevolmente.

Sinner commenta la squalifica: “Un peso che mi tormentava. La sentenza poteva arrivare a fine anno” - Dopo la notizia dell’accordo tra Jannik Sinner e la WADA, che ha portato alla squalifica di tre mesi del n.1 del mondo per la vicenda “Clostebol”, ci sono le prime reazioni. È il caso del pusterese che, sulla base di quanto stabilito, non potrà giocare i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid e tornerà in campo negli Internazionali d’Italia (7 maggio), potendosi allenare dal 13 aprile. 🔗oasport.it

L'assenza di Sinner ha avuto un peso importante anche per Alcaraz - MONTE CARLO - Carlos Alcaraz ha ammesso che l'assenza di Jannik Sinner, a causa dell’ormai nota squalifica, ha avuto un peso importante anche per lui. In giro per il mondo il tennista spagnolo ... 🔗tio.ch