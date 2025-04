Sinner questa sera l’intervista al Tg1 | Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta

Sinner si racconta questa sera, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista azzurro sarà su Rai1 alle 20.30, intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, stravolgendo il palinsesto dell'access prime time. Ecco . 🔗 (Adnkronos) – Janniksi racconta, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista azzurro sarà su Rai1 alle 20.30, intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, stravolgendo il palinsesto dell'access prime time. Ecco . 🔗 Periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

Sinner si racconta al Tg1, l'intervista martedì alle 20.30 - AGI - "Gioco partita Jannik Sinner": domani, martedì 29 aprile, alle 20.30, il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, intervisterà il numero 1 del tennis mondiale, a pochi i giorni dal rientro ufficiale agli internazionali d'Italia. 🔗agi.it

Sinner si racconta al Tg1, l'intervista martedì alle 20.30 - AGI - "Gioco partita Jannik Sinner": domani, martedì 29 aprile, alle 20.30, il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, intervisterà il numero 1 del tennis mondiale, a pochi i giorni dal rientro ufficiale agli internazionali d'Italia. 🔗agi.it

Jannik Sinner su Rai 1: intervista esclusiva oggi dopo il Tg1. Cresce l’attesa per il rientro - Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, è pronto per tornare a gareggiare dopo aver scontato la sospensione di 3 mesi rimediata in seguito al caso Clostebol. Lo farà a casa sua, agli Internazionali d’Italia in programma dal 7 al 18 maggio a Roma. A pochi giorni dal suo atteso rientro, Sinner ha concesso un’intervista esclusiva al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, che andrà in onda questa sera di martedì 29 aprile, alle ore 20:30 su Rai 1. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Sinner, l'intervista al Tg1 cambia il palinsesto e Vespa non va in onda; Bruno Vespa cancellato da Jannik Sinner, l'intervista al Tg1 al posto di Cinque Minuti: slitta Affari Tuoi; Jannik Sinner su Rai 1: intervista esclusiva oggi dopo il Tg1. Cresce l’attesa per il rientro; Questa sera su Rai 1 alle 20,35 va in onda “Gioco, Partita, Incontro. Con Sinner”, in cui Jannik Sinner si racconta in un’intervista esclusiva al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner, questa sera l'intervista al Tg1: Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta - (Adnkronos) - Jannik Sinner si racconta questa sera, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista ... 🔗msn.com

Jannik Sinner su Rai 1: intervista esclusiva oggi dopo il Tg1. Cresce l’attesa per il rientro - Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, è pronto per tornare a gareggiare dopo aver scontato la sospensione di 3 mesi rimediata in seguito al caso Clostebol. Lo farà a casa sua, agli Internazi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sinner al Tg1: "Avevo perso il divertimento, ora avrò mentalità diversa". Roma?: "E' un torneo speciale" - Il ritorno di Jannik Sinner è sempre più vicino. L’attesa per gli Internazionali d’Italia 2025 , in programma dal prossimo 7 maggio a Roma , è ... 🔗sport.tiscali.it