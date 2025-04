Sinner questa sera l’intervista al Tg1 | Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta

Sinner si racconta questa sera, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista azzurro sarà su Rai1 alle 20.30, intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, stravolgendo il palinsesto dell’access prime time. Ecco cosa non va in onda. Dopo la sospensione di 3 mesi, scontata in seguito al caso Clostebol, il tennista numero uno al mondo parlerà in un’intervista esclusiva dal titolo ‘Gioco, partita, incontro. Con Sinner’, che andrà in onda dopo il telegiornale. l’intervista si prenderà lo spazio, dedicato a ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, che stasera non andrà in onda e si prenderà la pausa di un giorno. Mentre, ‘Affari Tuoi’, con la conduzione di Stefano De Martino, non comincerà alle 20. 🔗 .com - Sinner, questa sera l’intervista al Tg1: Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta (Adnkronos) – Janniksi racconta, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista azzurro sarà su Rai1 alle 20.30, intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, stravolgendo il palinsesto dell’access prime time. Ecco cosa non va in. Dopo la sospensione di 3 mesi, scontata in seguito al caso Clostebol, il tennista numero uno al mondo parlerà in un’intervista esclusiva dal titolo ‘Gioco, partita, incontro. Con’, che andrà indopo il telegiornale.si prenderà lo spazio, dedicato a ‘Cinque Minuti’ di, che stanon andrà ine si prenderà la pausa di un giorno. Mentre, ‘Affari Tuoi’, con la conduzione di Stefano De, non comincerà alle 20. 🔗 .com

Approfondimenti da altre fonti

Sinner, questa sera l’intervista al Tg1: Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta - (Adnkronos) – Jannik Sinner si racconta questa sera, martedì 29 aprile, al Tg1. A pochi i giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, il tennista azzurro sarà su Rai1 alle 20.30, intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, stravolgendo il palinsesto dell'access prime time. Ecco […] 🔗periodicodaily.com

Sinner si racconta al Tg1, l'intervista martedì alle 20.30 - AGI - "Gioco partita Jannik Sinner": domani, martedì 29 aprile, alle 20.30, il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, intervisterà il numero 1 del tennis mondiale, a pochi i giorni dal rientro ufficiale agli internazionali d'Italia. 🔗agi.it

Sinner si racconta al Tg1, l'intervista martedì alle 20.30 - AGI - "Gioco partita Jannik Sinner": domani, martedì 29 aprile, alle 20.30, il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, intervisterà il numero 1 del tennis mondiale, a pochi i giorni dal rientro ufficiale agli internazionali d'Italia. 🔗agi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner, questa sera l'intervista al Tg1: Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta; Jannik Sinner, la rinascita parte dal Tg1: “Ci vediamo a Roma”. L'intervista esclusiva al direttore Chiocci e il cambio del palinsesto; Jannik Sinner su Rai 1: intervista esclusiva oggi dopo il Tg1. Cresce l’attesa per il rientro; Cresce l'attesa per Sinner a Roma: stasera l'intervista al Tg1. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner, questa sera l'intervista al Tg1: Bruno Vespa non va in onda e De Martino slitta - L'intervista si prenderà lo spazio, dedicato a 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa, che stasera non andrà in onda e si prenderà la pausa di un giorno. Mentre, 'Affari Tuoi', con la conduzione di Stefano De ... 🔗msn.com

Sinner: "Pensare di smettere? Sì, non mi sentivo a mio agio". L'intervista esclusiva al Tg1 - La vicenda Clostebol ha segnato Jannik Sinner che, nell'intervista al direttore del Tg1 non nasconde di aver pensato di lasciare il tennis ... 🔗msn.com

Dopo la squalifica, Jannik Sinner torna in TV e si racconta al TG1: l'intervista esclusiva - In vista degli Internazionali d'Italia, che segneranno la conclusione dei tre mesi di squalifica, Sinner si è raccontato in un'intervista per il TG1. Ecco le sue parole. 🔗notizie.it