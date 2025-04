Sinner | Non mi divertivo più nessuno dovrebbe sentirsi come mi sentivo io

Il ritorno in campo di Jannik Sinner si avvicina. Aspettando gli Internazionali d'Italia, torneo al via il prossimo 7 maggio a Roma e che segnerà la fine dei tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il tennista azzurro si è raccontato al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci: "Sarò molto contento di tornare in campo".

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica. Il 21enne spagnolo è infatti reduce da un problema fisico emerso durante la finale persa domenica scorsa a Barcellona contro Holger Rune. Al momento la sua presenza a Madrid è dunque in forte dubbio, soprattutto per non rischiare di aggravare la situazione in vista di Roma e soprattutto del Roland Garros. 🔗oasport.it

Vavassori sta con Sinner: “Alcuni hanno passato il segno, tornerai più forte” - (Adnkronos) – Andrea Vavassori sta con Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis è stato squalificato per il caso Clostebol, accettando i tre mesi di inibizione dai campi proposti dalla Wada prima della sentenza definitiva del Tas, attesa per il prossimo aprile. In queste ore l'altoatesino sta raccogliendo reazioni contrastanti nel mondo del tennis. E se […] 🔗periodicodaily.com

Diego Nargiso sull’accordo Sinner-WADA: “Mi sembra la soluzione più giusta, anche se penalizza il giocatore” - Diversi tra gli addetti ai lavori si stanno pronunciando su quanto è stato deciso tra Jannik Sinner e la WADA. L’accordo tra il pusterese e l’Agenzia mondiale antidoping ha portato a tre mesi di sospensione dal massimo circuito internazionale del n.1 del mondo. Per questo, Sinner non potrà giocare fino alle 23.59 del prossimo 4 maggio. Una scadenza temporale che gli consentirà di disputare gli Internazionali d’Italia, a precedere il Roland Garros. 🔗oasport.it

